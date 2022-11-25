Происшествия 25 ноября 2022, 19:23 Вдова режиссера Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве ТАСС: вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в коттедже РИА «Новости»

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Галина Говорухина, вдова режиссера и актера Станислава Говорухина, стала жертвой пожара в Новой Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Частный дом загорелся в поселке Лесное Озеро.

По данным источника «360», при пожаре пострадал один человек. В столичном главке МЧС уточняли, что информация о пожаре поступила 25 ноября в 15:42. Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров.

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Пожарные оперативно потушили возгорание. В ведомстве добавили, что при пожаре погиб человек. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.

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По словам сиделки Галины Говорухиной, она ушла в магазин за покупками, а когда вернулась, увидела горящий дом, написала «Российская газета».

Галине Говорухиной было 74 года, она была второй женой режиссера Станислава Говорухина. Супруги прожили в браке более 50 лет. Известный кинематографист умер в 2018 году.