25 ноября 2022, 19:23
Вдова режиссера Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
ТАСС: вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в коттедже
Галина Говорухина, вдова режиссера и актера Станислава Говорухина, стала жертвой пожара в Новой Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Частный дом загорелся в поселке Лесное Озеро.
По данным источника «360», при пожаре пострадал один человек. В столичном главке МЧС уточняли, что информация о пожаре поступила 25 ноября в 15:42. Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров.
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Пожарные оперативно потушили возгорание. В ведомстве добавили, что при пожаре погиб человек. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.
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По словам сиделки Галины Говорухиной, она ушла в магазин за покупками, а когда вернулась, увидела горящий дом, написала «Российская газета».
Галине Говорухиной было 74 года, она была второй женой режиссера Станислава Говорухина. Супруги прожили в браке более 50 лет. Известный кинематографист умер в 2018 году.
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