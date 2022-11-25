Эксклюзив 25 ноября 2022, 16:49 Один человек пострадал при пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве Источник «360»: деревянный дом с мансардой загорелся в коттеджном поселке в Новой Москве РИА «Новости»

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Деревянный двухэтажный дом с мансардой загорелся в коттеджном поселке Лесное озеро в поселении Марушкинское в Новой Москве, сообщил источник «360». По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавший.

Здание, где произошло возгорание, находится на улице Садовая. Огонь распространился на первый и второй этажи. Площадь составляет порядка 100 квадратных метров, уточнил собеседник «360».

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По информации источника, пожару присвоили первый ранг сложности. В ходе ликвидации ЧП специалисты используют метод подвоза воды, добавил он.

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