Происшествия 29 февраля 2024, 11:28 ВАЗ-2114 влетел в группу студентов колледжа в Хакасии ВАЗ-2114 влетел в группу студентов колледжа в Хакасии, пострадали два человека

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Водитель ВАЗ-2114 въехал в группу студентов на улице Добровольского в поселке Усть-Абакан в Хакасии. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло утром 28 февраля. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки 1981 года рождения направлялся в сторону переулка Оросительный. Он наехал на припаркованные автомобили Toyota Voxy и Toyota Cynos, затем въехал в студентов колледжа, сбив двоих.

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После этого ВАЗ-2114 врезался в металлический забор. У 16-летнего студента диагностировали перелом руки, а его 17-летний товарищ получил перелом позвонка и ушибы. Сам водитель отделался ссадинами лицами.

Правоохранители провели медицинское освидетельствование мужчины, но опьянения не выявили. Сейчас они выясняют все обстоятельства происшествия.

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