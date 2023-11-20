Эксклюзив 20 ноября 2023, 18:38 Водитель въехал в толпу у ресторана в Новгородской области СК: водитель Mercedes умышленно сбил людей рядом с рестораном в Боровичах

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Водитель за рулем Mercedes специально наехал на группу людей у одного из ресторанов в городе Боровичи Новгородской области, пострадали двое мужчин. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба СК РФ.

«Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля Mercedes умышленно совершил наезд на группу людей, в результате двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

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Очевидец наезда рассказал «360», что сам чуть не оказался под колесами Mercedes. Мужчина стоял рядом с рестораном с друзьями. Он успел отскочить в сторону, когда увидел приближающийся автомобиль.

«Жена водителя, который совершил наезд, стала ругаться с каким-то человеком, в итоге дело дошло до рукоприкладства. Потом я уже увидел, что водитель сбил несколько человек, где якобы были обидчики. Причем под машину попали те люди, которые не участвовали в конфликте», — пояснил он.

Сразу после происшествия прохожие бросились помогать пострадавшим. На место сразу же приехала полиция и скорая помощь, добавил собеседник «360».

По данным СК, водителя иномарки задержали. Следователи возбудили уголовное дело и намерены добиться заключения злоумышленника под стражу.