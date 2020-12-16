Подростки надругались над Вечным огнем в Пензе

В Пензе подростки надругались над Вечным огнем, расположенным у Монумента воинской и трудовой славы. Видео того, как они грели стопы, руки и другие части тела над символом вечной памяти, одна из девушек выложила в Instagram.

Подростки на видео матерились и кричали «Аллах Акбар». Их поведение прокомментировал РИА ФАН специалист Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

«Это чудовищный акт вандализма. Недопустимо, чтобы подрастающее поколение таким образом относилось к нашей истории, в нашим героям, к нашей культуре. Непонятно, на что рассчитывали девушки, ведь любой нормальный человек непременно осудит такой поступок», — сказал он.

Монумент воинской и трудовой славы в Пензе был открыт в 1975 году в память о подвигах воинов в годы Великой Отечественной войны. Вечный огонь, который расположен у подножия памятника, не первый раз оскверняют таким образом. В 2015 году избили двух молодых людей за замечание пьяным мужчинам, один из которых справлял нужду в символ памяти, а другого в этот момент тошнило.