Мир 25 декабря 2022, 01:06 Вандалы осквернили памятники Ватутину и Зыгину в Полтаве Памятники генералам Ватутину и Зыгину разрисовали красной краской в Полтаве Публичное достояние

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Вандалы осквернили памятники русскому генералу Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину в Полтаве. Они разрисовали монументы красной краской, сообщило украинское издание «Полтавщина».

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Сотрудники коммунальных служб решают вопрос о дальнейших действиях.

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Депутаты горсовета отказались поддерживать проект о демонтаже памятников поэту и писателю Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину.

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В конце ноября в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и Александру Суворову. Вандалы уже несколько раз оскверняли монумент полководца в этом городе. В ходе одной из акций на памятник накинули петлю и надели мешок на голову. В другой раз на нем написали предложение: «Ты — следующий».

До этого власти Харькова одобрили снос монумента советскому полководцу маршалу Георгию Жукову, а в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу.