Силовики задержали похитителей иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае
Взять удалось двух членов преступной группы, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России. Во время проведенных обысков правоохранители обнаружили икону и часть золотых изделий, которые вынесли из монастыря.
Образ и напрестольный крест завернули в ткань и спрятали в гараже одного из фигурантов, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Полиция установила, что преступление произошло 1 сентября в Успенском соборе Иверского монастыря, который находится в Валдайском районе Новгородской области. Злоумышленники подплыли к монастырскому острову на лодке, сделали подкоп и проникли в обитель. Через разбитое окно они забрались в собор.
С собой они унесли изделия из золота и икону Иверской Божией Матери XVII–XVIII веков. Президент подарил ее монастырю в 2001 году. Вместе с другими украденными святынями ее вернут монастырю в ближайшее время.