Силовики задержали похитителей иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае

Силовики задержали подозреваемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдае. Среди добычи злоумышленников оказалась икона, которую обители подарил президент РФ Владимир Путин.

Взять удалось двух членов преступной группы, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России. Во время проведенных обысков правоохранители обнаружили икону и часть золотых изделий, которые вынесли из монастыря.

Образ и напрестольный крест завернули в ткань и спрятали в гараже одного из фигурантов, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полиция установила, что преступление произошло 1 сентября в Успенском соборе Иверского монастыря, который находится в Валдайском районе Новгородской области. Злоумышленники подплыли к монастырскому острову на лодке, сделали подкоп и проникли в обитель. Через разбитое окно они забрались в собор.

С собой они унесли изделия из золота и икону Иверской Божией Матери XVII–XVIII веков. Президент подарил ее монастырю в 2001 году. Вместе с другими украденными святынями ее вернут монастырю в ближайшее время.