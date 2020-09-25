Три тысячи икон, конфискованных немецкой таможней, вернут в Россию

В Германию незаконно попытались ввезти три тысячи икон из России. Немецкая таможня конфисковала реликвии. В ближайшее время иконы вернут на родину.

Глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук рассказал ТАСС, что над возвратом икон ведомство работает вместе с российским министерством культуры и МИД РФ.

«Решение о возврате реликвий принято государственными органами ФРГ на основании вынесенного специалистами Минкультуры России при участии Интерпола экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон», — пояснил он.

Всего на территорию Германии пытались незаконно ввезти три тысячи образов.

Благодаря возможностям Интерпола, заметил Прокопчук, за последние 10 лет в Россию вернули более 250 предметов, имеющих культурную и историческую ценность. Среди них в том числе были старинные иконы «Богоматерь Одигитрия Смоленская», «Сошествие в ад» и документы из архива Елизаветы Петровны, Екатерины II, Александра I и других правителей.