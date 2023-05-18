Происшествия 18 мая 2023, 08:34 Неизвестные подожгли в Казани железнодорожное оборудование и остановили пять поездов Shot: неизвестные подожгли в Казани четыре релейных шкафа, пять грузовых поездов задержали Unsplash

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В Казани задержали пять грузовых поездов из-за диверсии на железной дороге. Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа и сбежали, не попав на записи камер видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал Shot.

Ночью 18 мая на перегоне у станции Дербышки в Советском районе подожгли четыре релейных шкафа для управления устройствами автоматической блокировки, стрелками, переездной сигнализацией и другими приборами на железнодорожном транспорте. Сотрудники станции вызвали полицию.

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Правоохранители нашли на месте поджога шариковую ручку и зажигалку. Две служебные собаки не смогли взять след поджигателей, на записи камер они тоже не попали — этот участок железной дороги не оснастили видеонаблюдением. Из-за вышедшего из строя оборудования задержали пять грузовых поездов.