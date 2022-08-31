Вагоны с глиной сошли с рельсов в Челябинской области

Из-за гнилых шпал в Челябинской области сошли с рельсов восемь вагонов с глиной, два из них опрокинулись. Об этом сообщила в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

Локомотив 30 августа подавал 40 вагонов на пути общего пользования с путей необщего пользования Челябинского рудоуправления, примыкающих к станции Нижнеувельской, когда в 22:50 произошел сход восьми из них. В вагонах была глина, два из них опрокинулись.

Никто не пострадал. На график движения других поездов происшествие не повлияло. На место выехала следственно-оперативная группа, а Карталинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Предварительная причина схода вагонов — ненадлежащее содержание железнодорожного пути, гнилость шпал», — сообщили в прокуратуре.

Подобный случай произошел в июне на территории Краснодарского края. С рельсов сошли девять вагонов грузового поезда с углем. Никто не пострадал, но получили повреждения три опоры контактной сети.