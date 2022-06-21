Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае

Авария на железной дороге произошла в Краснодарском крае. Девять вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Установлено, что происшествие случилось на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская. В результате никто не пострадал.

«Произошел сход девяти вагонов грузового поезда, груженых углем… Повреждены три опоры контактной сети. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет», — отметили в СКЖД.