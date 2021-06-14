Охотник убил себя и ранил товарища в Волгоградской области

В лесном массиве недалеко от хутора Авилов Иловлинского района Волгоградской вечером 14 июня 2021 года с огнестрельным ранением был обнаружен 43-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина вместе с двумя друзьями решил поохотиться на крупную дичь. В руках одного из них случайно выстрелило ружье.

Межрайонный отдел Следкома сообщил, что им удалось подстрелить животное, но, когда его добивали, в руках одного из охотников выстрелило ружье.

«В результате 43-летний владелец оружия скончался на месте, второй охотник получил ранение предплечья. Наблюдавший за товарищами свидетель оказал пострадавшему первую помощь и незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы», — сообщило ведомств.

Следком начал проверку по факту гибели охотника и ранения его товарища.

В начале июня в Краснодарском крае трехлетний ребенок играл травматическим пистолетом и выстрелил себе в голову. Его родители не знали, что в доме есть оружие. Его принес знакомый. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.