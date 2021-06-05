Трехлетний мальчик случайно выстрелил себе в голову на Кубани

Трехлетний мальчик случайно выстрелил себе в голову, играя травматическим пистолетом. В отношении знакомого, который принес оружие, возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, родители не знали, что в доме находится пистолет.

По данным СК по Краснодарскому краю, в отношении знакомого семьи возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Вечером мужчина пришел в гости к знакомым и принес с собой травматический пистолет „Оса“, который оставил в сумке в одной из комнат. По версии следствия, когда хозяева с гостем находились на кухне, мальчик прошел в комнату и достал из сумки оружие», — говорится в сообщении.

В результате ребенок выстрелил себе в голову. Родители незамедлительно отвезли его в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое. По предварительным данным, травматический пистолет знакомого был официально зарегистрирован.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, в том числе баллистическая. Также будет дана оценка тому, как подозреваемый хранил оружие. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным источника Life в правоохранительных органах, родители не знали, что их знакомый принес с собой пистолет. Отец сообщил сотрудникам, не понимает, почему сын так поступил. Он объяснил, что даже на игрушках учит ребенка не направлять на себя оружие.