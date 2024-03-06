Происшествия 06 марта 2024, 21:30 В Туву доставят оборудование для восстановления теплоснабжения Самолет МЧС доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения РИА «Новости»

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Авиация МЧС России доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимая помощь населению будет оказана по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

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Ведомственный самолет Ан-74, который вылетел из Красноярска, доставит в пострадавший регион тепловые пушки, обогреватели для социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей.

Утром 6 марта на ТЭЦ в городе Шагонар произошел взрыв, после которого началось возгорание. Предварительной причиной случившегося назвали детонацию угольной пыли. Известно о 23 пострадавших, 15 из которых госпитализировали. Шесть человек в тяжелом состоянии. Информация об одном погибшем в результате взрыва не подтвердилась. В Туве временно отключили центральное отопление и ввели режим ЧС регионального значения.