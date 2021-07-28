Двухлетний ребенок захлебнулся в бочке с водой в Свердловской области

В Свердловской области двухлетний ребенок захлебнулся в бочке с питьевой водой. Как сообщило издание «Life», в крови у мальчика обнаружили алкоголь.

Трагедия случилась в поселке Бисерть. Погибший мальчик был инвалидом с рождения, у него диагностировали легочную недостаточность. В роковой день мама ребенка ушла по делам, оставив его с 16-летней сестрой. Отец семьи в это время был на работе — он по профессии сварщик.

Школьница рассказала, что сначала поиграла с маленьким братом. Потом отлучилась в туалет, который находится во дворе. Когда она вернулась, то ребенок уже наполовину погрузился в 30-литровую бочку с водой.

По словам девочки, она специально несколько раз проверяла, защелкнута ли крышка. Брат постоянно туда лез, и школьница старалась его обезопасить. Сейчас она винит себя в трагедии, с ней работают психологи.

Главная странность заключается в том, что судебно-медицинская экспертиза показала: в крови у ребенка было 0,66 промилле алкоголя. Семья уверяет, что никто не давал мальчику спиртное. В тот день, по словам родных, алкоголь вообще никто из них не употреблял. Проводится проверка.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кто является фигурантом, правоохранители пока не раскрывают.

Несколько дней назад точно такая же трагедия произошла в Бурятии. Там в бочке с водой утонула двухлетняя девочка. Мама отвлеклась на готовку ужина, а ребенок упал в бочку и захлебнулся.