Ребенок утонул в бочке с водой в Бурятии

Оставшаяся без присмотра двухлетняя девочка утонула в бочке в Бурятии. Это произошло в улусе Загустай Кижингинского района. В этот момент ее мама готовила ужин. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Девочка осталась без присмотра. По неизвестным причинам она попала в бочку, наполненную дождевой водой, и утонула там, передали Nation News.

Родители обнаружили тело ребенка, а после доставили его в морг. Там специалисты провели все необходимые экспертизы. Органы опеки призвали родителей, проживающих в Загустае, внимательнее следить за своими детьми. Также они планируют провести в семьях с детьми профилактические беседы.