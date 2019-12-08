В сгоревшем колледже в Одессе не оказалось пожарной сигнализации

В Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел масштабный пожар и погибли люди, не было пожарной сигнализации. Об этом сообщил глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин в ходе брифинга.

«После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было», — заявил Чечеткин. Брифинг транслировал украинский телеканал «Прямой».

Пожар в историческом здании в самом центре Одессы произошел 4 декабря. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания, в результате постройка выгорела почти полностью. По состоянию на вечер 8 декабря продолжаются работы по устранению последствий пожара. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего: поджог или неисправность электропроводки.

Число погибших при пожаре в Одесском колледже достигло 10 человек Подробнее

В ГСУ ЧС говорят о 10 погибших в результате происшествия. Так, в частности, 4 декабря в 13:20 (по московскому времени) в больнице умерла одна женщина. Позже, 5 декабря в 18:40 оп мск во время спасательных работ было найдено тело одного погибшего. В 16:30 по мск 6 декабря обнаружили тела еще двоих погибших.

В ночь на 7 декабря найдено еще одно тело. В 16:30 по мск 7 декабря среди обломков на пожарище были найдены тела еще двух человек. В 19:35 того же дня в больнице от полученных травм умер спасатель. На следующий день, 8 декабря в 09:30 во время поисков в обломках нашли еще два тела.

Пострадавшими считаются 30 человек. В больницах остаются девять раненых. Аварийно-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Воскресенье, 8 декабря объявлен днем траура на Украине. Такой указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Правительство по поручению президента до 10 января проверит состояние противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, а также учреждений здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Пожар охватил колледж в Одессе на площади 2000 «квадратов». Видео Подробнее

Премьер-министр Алексей Гончарук распорядился отстранить от выполнения обязанностей главу Госслужбы по ЧС области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка. Об этом говорится на правительственном портале.

«Решение об увольнении принимает не премьер-министр, но я поручил соответствующее кадровое решение принять», — заявил Гончарук.