Зеленский объявил на Украине траур

Воскресенье, 8 декабря объявлен днем траура на Украине. Президент страны Владимир Зеленский распорядился так почтить память погибших в пожаре в Одессе.

«В связи с трагедией, которая произошла в Одессе в результате пожара 4 декабря 2019 года и привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить на Украине 8 декабря 2019 года днем траура. В день траура на всей территории Украины приспустить Государственный флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Отменить развлекательно-концертные мероприятия. Внести соответствующие изменения в программы теле — и радиопередач», — сказано в указе президента Украины. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

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В Одессе погибли восемь человек — такие данные приведены на утро воскресенья, 8 декабря. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм умер спасатель Сергей Сатохин. Судьба еще десяти человек остается неизвестной.

«Объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Жизнь — это самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь — самое ценное, что есть у страны. Спасти жизнь — это первая и самая важная задача государства», — написал Зеленский в своем Facebook.