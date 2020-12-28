Подростки провалились под лед и погибли в Северной Осетии

В Северной Осетии двое подростков 13 и 14 лет провалились под лед и погибли. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Днем 27 декабря школьники ушли кататься на санках и не вернулись. Их тела нашли ночью на дне озера, расположенного на окраине села без признаков насильственной смерти.

«По данному факту следственным отделом по Моздокскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания организована процессуальная проверка», — сообщили в Следственном комитете.

По предварительной версии следствия, подростки провалились под лед и утонули. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце ноября в Пензенской области провалились под лед двое детей. Очевидцу удалось вытащить из воды семилетнюю девочку, пятилетнего мальчика спасти не удалось.