Маленький мальчик провалился под лед и утонул под Пензой

Двое детей провалились под лед в Пензенской области. Девочку удалось спасти, мальчик утонул.

Трагедия произошла днем 21 ноября. Семилетняя девочка и пятилетний мальчик провалились под лед на реке Пензе в районе Пограничного проезда в Терновке. Очевидец успел вытащить из воды девочку, сообщает «Газета.ru». Прибывшие врачи осмотрели ребенка и отпустили его домой. Мальчика спасти не успели, его тело достали из воды сотрудники МЧС.

«Первый лед очень опасен! К сожалению, не все знают об этом, и зачастую выход на него заканчивается трагедией. Родители должны не только следить, где находится их ребенок, но и объяснить ему всю опасность тонкого льда», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.

Спасатели напомнили, что детям ни в коем случае нельзя ходить к водоему без взрослых. Кроме того, важно помнить, что первый лед — самый тонкий, поэтому и опасный. Особенно это касается коричневого, белого и серого льда. А вот зеленый или голубой уже более прочный.

В Югре под лед ушла целая машина, сообщает RT. Водитель решил проехать по плохо замерзшему водоему и утопил транспортное средство. В автомобиле находились девять человек, двое из них погибли.