Происшествия 24 марта 2024, 01:04 В Севастополе сбили более 10 ракет Развозжаев: силы ПВО уничтожили более 10 ракет в Севастополе РИА «Новости»

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Российские силы ПВО в ходе отражения массированной воздушной атаки на Севастополь сбили более 10 ракет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев.

Глава Севастополя рассказал о повреждениях на улицах Руднева, Батумской, Гранатной, Юхариной Балки и на Качинском шоссе и подчеркнул, что ракетная атака продолжается.

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Одна женщина получила осколочное ранение в руку.

Жителей предупредили, чтобы они не подходили к обломкам и частям сбитых ракет и сразу звонили в экстренные службы по телефону 112.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны вечером 23 марта уничтожили над Белгородской областью 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Утром в регионе уничтожили 11 снарядов той же РСЗО, запущенных украинскими боевиками.