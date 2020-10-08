Прокуратура начала проверку из-за взрывов боеприпасов в Рязанской области

Военная прокуратура Западного военного округа проводит проверку из-за взрыва боеприпасов на складе артиллерийского вооружения в Рязанской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«Установлено, что 7 октября 2020 года на технической территории воинской части произошел пожар, после чего начались взрывы боеприпасов», — сказано в сообщении.

Пожар начался с возгорания сухой травы в Скопинском районе Рязанской области. Огонь перекинулся на склады боеприпасов, прилегающие к деревне Шелемишевские Хутора. По последним данным, в больницах оказались пять жителей. Огонь уничтожил девять частных домов. Также снарядами повредило дома на территории военного городка в поселке Желтухинский, в четырех километрах от складов, сообщал глава региона.

В радиусе 50 километров от места ЧП объявлена эвакуация. МЧС вывезло более 2300 человек на безопасное расстояние. Другие жители эвакуировались самостоятельно. 80 человек находятся в пунктах временного размещения.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, а также оружия и боеприпасов. Кроме того, прокуроры выяснят, как военные соблюдали правила пожарной и взрывобезопасности.