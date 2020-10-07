Боеприпасы несколько часов взрываются в бывшей части под Рязанью. Главное

Сжигание травы у бывшей воинской части обернулось пожаром и взрывами боеприпасов. Спасатели вовремя эвакуировали 1600 жителей 14 окрестных деревень. В одной из них из-за осколков снарядов тоже началось возгорание. Пожарные продолжают тушить огонь, но из-за взрывов бороться с ним приходится издалека.

Взрывы из-за пала травы

Крупный пожар начался в бывшей воинской части в селе Шелемишево под Рязанью. Огонь перекинулся туда из-за сжигания травы. Из-за пожара начали взрываться оставшиеся на складах боеприпасы.

«7 октября около 13:20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — пояснили РИА «Новости" в пресс-службе Западного военного округа.

Эвакуация людей

Первым делом спасатели эвакуировали людей из населенных пунктов Кузьминка-2, Шелемишево и Желтухино. «Совместно с органами власти Скопинского района организована эвакуация людей. В первую очередь из поселка были вывезены все дети: 130 школьников и 16 детей младшего возраста», — пояснил пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.

Житель Желтухино Роман Захаров, пояснил «Вести.ru», что взрывная волна повредила несколько домов. Большинство строений в поселке лишились окон. Взрывы продолжаются уже около полутора часов. Боеприпасы взрывались каждые пять-десять секунд.

Позднее спасатели эвакуировали около 1600 тысячи человек из 14 населенных пунктов, расположенных в радиусе пяти километров от воинской части. В частности, покинуть дома пришлось жителям Александрово, Нагорное, Лыково и Чирково, пишет «Интерфакс». Представитель экстренных служб региона подтвердил, что взрывы повредили жилые дома, однако их количество и характер разрушений он не уточнил.

Осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2, сейчас на окраине горят дворовые постройки, пишет ТАСС. Не исключено, что позднее пожары начнутся в Шелемишево и Желтухино. Из-за взрывов, рассказали агентству приемном отделении Скопинской районной больницы, пострадали два человека — мужчина и женщина, которую отправили в реанимацию.

Проблемы с тушением

Поначалу огонь пытались потушить пожарные воинской части, но остановить его распространение им не удалось. Сейчас около военной части находятся по два пожарных танка и бронированные пожарные машины, 15 единиц военной и пожарной спецтехники и около 70 военнослужащих. Но из-за взрывов им пришлось переместиться на пятикилометровое расстояние от эпицентра.

Готовы вылететь четыре самолета Ил-76, три вертолета Ми-8, обсуждается отправка пожарного поезда. Из-за пожара сотрудники МЧС перекрыли федеральную трассу Р-22 «Каспий» и закрыли две АЗС. К месту ЧП выехали 40 спасателей и 14 единиц техники.

Не исключено, что в ближайшее время в Желтухино направят саперов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» с робототехникой для разминирования неразорвавшихся при пожаре снарядов. «Взрывы снарядов продолжаются, в целях безопасности спасатели с техникой держат на удалении от арсенала в пять километров», — сказал собеседник агентства.

Прокурорская проверка

К месту взрывов выехали вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, комиссия Западного военного округа и глава МЧС Евгений Зиничев. Из-за пожара на рязанском арсенале сотрудники Военной прокуратуры ЗВО начали проверку соблюдения правил пожарной и взрывобезопасности, требований к сохранности жизни и здоровья военнослужащих, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На место происшествия выехали военный прокурор Западного военного округа и члены комиссии из числа командования Западного военного округа», — добавили в ведомстве.