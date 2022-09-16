Крупный пожар на складе произошел в Подольске | 360°

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Крупный пожар на складе произошел в Подольске

МЧС: пожар на складе в Подольске охватил площадь 800 квадратных метров

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В Подольске произошел крупный пожар в складском помещении на Домодедовском шоссе, напротив дома 27. В ГУ МЧС по Московской области «360» уточнили, что огонь быстро распространился: площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

«Открытое горение уже ликвидировано», — отметили в ведомстве.

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По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

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На месте работают экстренные службы, в тушении задействовали несколько пожарных расчетов.

Пожар в Подольске стал вторым за сутки. Вечером 15 сентября на пульт подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на шестом этаже в квартире на Октябрьском проспекте, в доме № 21.

Спасатели вынесли из огня двоих жителей, еще 20 эвакуировали — в том числе пять детей. Отмечается, что в подъезде произошло сильное задымление, сообщил ресурс РИАМО.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание на складе в поселке городского типа Тучково в Московской области. Последствия пожара сняли на видео.

Подольск

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