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    25 августа 2022, 00:30

    Последствия пожара на складе в Подмосковье сняли на видео

    Пожар на складе в Тучкове ликвидировали, последствия сняли на видео

    Юлия Шелковенко

    Пожарные ликвидировали возгорание на складе в поселке городского типа Тучково в Московской области. Последствия пожара сняли на видео, ролик оказался в распоряжении «360».

    Пожар произошел вечером 24 августа. На место инцидента прибыли спасатели МЧС России. По данным ведомства, площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

    В 21:47 пожар локализовали, а в 23:25 — ликвидировали его последствия. К тушению привлекли 57 человек и 19 единиц техники, рассказали в МЧС РФ по региону.