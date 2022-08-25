25 августа 2022, 00:30
Последствия пожара на складе в Подмосковье сняли на видео
Пожар на складе в Тучкове ликвидировали, последствия сняли на видео
Пожарные ликвидировали возгорание на складе в поселке городского типа Тучково в Московской области. Последствия пожара сняли на видео, ролик оказался в распоряжении «360».
Пожар произошел вечером 24 августа. На место инцидента прибыли спасатели МЧС России. По данным ведомства, площадь возгорания составила 750 квадратных метров.
В 21:47 пожар локализовали, а в 23:25 — ликвидировали его последствия. К тушению привлекли 57 человек и 19 единиц техники, рассказали в МЧС РФ по региону.