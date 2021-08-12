Выживших при падении Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский

В Петропавловск-Камчатский вертолетом были доставлены пять человек, пострадавших при падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро. Еще трое выживших остались в поселке Озерновский, который находится недалеко от места крушения.

Как сообщило РИА «Новости», доставленных людей отправят в больницы города. Двое спасенных находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Власти организовали экстренную доставку пострадавших в краевую столицу.

«К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательная операция продолжается», — сообщил министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко. На место происшествия вылетел губернатор края вместе с сотрудниками МЧС и санавиации. В районе происшествия стоит ясная погода. Температура воздуха +16... +17 градусов, слабый ветер.

Старшая медсестра Озерновской районной больницы Наталья Алешкевич рассказала ТАСС, что медучреждение готово принять пострадавших.

«У нас всего хватает, свободные койки в достаточном количестве. В медучреждении на данный момент дежурят четыре медсестры, в том числе и операционная, и четыре врача. Информации о том, сколько человек к нам поступит, еще нет, так как на месте ЧП практически нет связи. Но мы готовы принять всех, кому потребуется помощь», — подчеркнула медработник.

Озерновская больница расположена в 200 километрах от места крушения вертолета. Это ближайшее крупное медучреждение.

Вертолет Ми-8 совершил потерпел крушение на Курильском озере 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов. Один из них — ребенок.