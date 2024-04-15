Происшествия 15 апреля 2024, 05:02 В Перми нашли мертвым мужчину, пропавшего на Новый год РИА «Новости»

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В Перми нашли мертвым 44-летнего местного жителя, который пропал в Новый год. Об этом сообщил поисковый отряд «Прикамье Поиск» в своей группе «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — написали волонтеры.

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Мужчина пропал 31 декабря 2023 года в микрорайоне Левшино. Он пошел домой от друзей и исчез. По информации газеты «КП-Пермь», погибший замерз насмерть.

В январе в Перми пропал участник специальной военной операции, вернувшийся из зоны боевых действий. Военнослужащий был в гостях у знакомых, после чего отправился домой, но исчез по дороге. По словам знакомого мужчины, он работал технологом на заводе и не стал бы уезжать, предварительно не уволившись.

В феврале в Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего после драки у клуба 20-летнего военного. Тело молодого человека вытащили водолазы из реки Исети.