Происшествия 05 апреля 2024, 05:47 В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышения радиационного фона РИА «Новости»

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На участке территории Индустриального района Хабаровска зафиксировали повышение естественного радиационного фона, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

По данным управления по делам ГО и ЧС, доступ к этой территории заблокировали. Сотрудники хабаровского комбината «Радон» начали работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению. В администрации также отметили, что угрозы для жителей города нет.

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В январе этого года в Иркутской области нашли потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Как отметила пресс-служба компании «ТНГ-Групп», ее защитная оболочка не повреждена, целостность не нарушена. Специалисты провели замеры на месте происшествия и не нашли повышения радиационного фона. Вещество отправили к специальному месту хранения для дальнейших оперативно-следственных мероприятий.