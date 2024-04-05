05 апреля 2024, 05:47
В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации
В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышения радиационного фона
На участке территории Индустриального района Хабаровска зафиксировали повышение естественного радиационного фона, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили на сайте местной администрации.
По данным управления по делам ГО и ЧС, доступ к этой территории заблокировали. Сотрудники хабаровского комбината «Радон» начали работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению. В администрации также отметили, что угрозы для жителей города нет.
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В январе этого года в Иркутской области нашли потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Как отметила пресс-служба компании «ТНГ-Групп», ее защитная оболочка не повреждена, целостность не нарушена. Специалисты провели замеры на месте происшествия и не нашли повышения радиационного фона. Вещество отправили к специальному месту хранения для дальнейших оперативно-следственных мероприятий.
Природа
Радиация
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