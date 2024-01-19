Происшествия 19 января 2024, 15:01 Потерянную радиоактивную капсулу нашли под Иркутском Потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137 нашли в Иркутской области

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В Иркутской области обнаружили потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании «ТНГ-Групп».

Защитная оболочка капсулы оказалась неповрежденной, ее целость не нарушена. Проведенные замеры не выявили повышения радиационного фона.

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Вещество направят к специализированному месту хранения для дальнейших оперативно-следственных мероприятий.

Генеральный директор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов отметил, что в организации примут меры для недопущения таких ситуаций в будущем.

«Для нас это наилучший вариант развития событий. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске. Мы проведем анализ и тщательный разбор всех обстоятельств, которые привели к инциденту», — заявил он.

О пропаже радиоактивной капсулы стало известно в среду, 17 января, сообщал Telegram-канал Baza. Группа исследователей везла с собой прибор для разведки местности, однако потеряла его. За содействие в поиске капсулы «ТНГ-Групп» обещала вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.