Эксклюзив 18 апреля 2024, 10:43 Две легковушки и скутер столкнулись на Ленинском проспекте в Москве Источник «360»: движение трамваев остановили на Ленинском проспекте из-за ДТП Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Массовое ДТП произошло утром 18 апреля на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщил источник «360», столкнулись две лековушки и скутер.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

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«Остановлено движение трамвая в обе стороны», — рассказал источник.

Причины аварии уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее на Нагатинской набережной в столице столкнулись фургон и рейсовый автобус. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились около 10 человек, один из них, по предварительным данным, пострадал.