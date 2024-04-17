17 апреля 2024, 22:31
В Москве загорелась больница имени Ерамишанцева
Источник «360»: в Москве загорелась больница имени Ерамишанцева
Пожарные выехали к больнице имени Ерамишанцева в Москве по сообщению о возгорании. О пожаре в медучреждении сообщил источник «360».
По информации собеседника издания, в больнице на улице Ленской идет эвакуация больных и медперсонала. Предварительно, горит один из корпусов медицинского учреждения.
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На тушение пожара выехали более 20 расчетов. По прибытии на место сотрудники МЧС огня не увидели, начали проверку корпусов.
UPD: приехавшие на место вызова пожарные огня не обнаружили. Эвакуацию в больнице никто не проводил. Правоохранители выясняют, откуда поступила информация о пожаре.
Ранее в Сети появился фейк о пожаре на заводе «Авангард» в Москве. Оказалось, на предприятии проводили учения. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе завода.
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