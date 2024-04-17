Происшествия 17 апреля 2024, 16:12 Фейк: на заводе «Авангард» в Москве произошел пожар Информация о пожаре на заводе «Авангард» в Москве оказалась недостоверной РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о пожаре на машиностроительном заводе «Авангард» в Москве. «360» опроверг эти сообщения.

Фейк

Сведения о возгорании на территории АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» появились в Telegram-каналах и соцсетях вечером 16 апреля. Сообщалось, что площадь пожара в двух помещениях цеха № 12 достигла 50 квадратных метров.

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Правда

Согласно данным источника «360», на предприятии проводили учения. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе завода «Авангард». Согласно сценарию, возгорание произошло в одном из строений.

Для максимального приближения условий учений к боевым, в помещении применили пиротехнические средства задымления. Специалисты на месте закрепили навыки использования противопожарного оборудования и инвентаря, а также отработали слаженность действий различных служб, сообщил «Интерфакс». Таким образом, информация о пожаре на заводе «Авангард» в Москве оказалась фейком.

АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» входит в состав АО «Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“». На заводе производят, в том числе, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.