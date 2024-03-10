10 марта 2024, 21:35
В Москве водитель сбил двух подростков
Два подростка попали под машину 66-летнего водителя в Южном Бутово в Москве
На бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний автомобилист сбил двух подростков, переходивших дорогу. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры столицы.
«Водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.
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В сообщении отметили, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
Ранее в Челябинске водитель иномарки столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего врезался в остановку, на которой находились пешеходы. В итоге пострадали мать с шестилетней дочерью, их отправили в медучреждение. Как отметили журналисты, ДТП случилось по вине шофера легковушки.
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