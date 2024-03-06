Происшествия 06 марта 2024, 14:18 Два человека пострадали из-за наезда легковушки на остановку в Челябинске ГИБДД: в Челябинске машина влетела в остановку и сбила мать с ребенком РИА «Новости»

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Иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ в Челябинске. После этого отечественная машина врезалась в остановку общественного транспорта, где стояли пешеходы. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Из-за ДТП пострадали мать с шестилетней дочкой. Их доставили в больницу, врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

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«Водитель, управляя автомобилем Kia, и водитель ВАЗ 2112 произвели между собой столкновение», — указали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Прокуратура района проконтролирует установление всех обстоятельств аварии. В издании добавили, что ДТП произошло по вине водителя иномарки. Из-за столкновения водитель ВАЗ потерял управление и вылетел на тротуар с пешеходами.

Ранее в автомобильной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали два человека, в том числе ребенок. Машина, в которой они находились, съехала с проезжей части и перевернулась.