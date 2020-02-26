В Москве мужчина с огнестрелом попросил вызвать ему скорую

В диспетчерскую скорой помощи поступил вызов от женщины. Она сообщила, что мужчина 30-ти лет с огнестрельным ранением обратился к ней и попросил вызвать скорую помощь.

Мужчина находится в сознании, говорит неразборчиво, в руках держит бутылку пива. Находится ли он в алкогольном опьянении подтвердить затруднилась.

Инцидент произошел в Москве, в Новомосковском административном округе, в поселке Кокошкино, сообщил источник «360». Информации о стрелявшем пока нт.

Ранее в Калининграде мужчина расстрелял семейную пару около рынка. Женщина была беременна.