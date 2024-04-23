Эксклюзив 23 апреля 2024, 19:36 В Москве 300-килограммовую женщину с помощью спасателей доставили к машине скорой Источник «360»: спасатели помогли доставить 300-килограммовую москвичку к скорой РИА «Новости»

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Спасателям удалось помочь медикам скорой с транспортировкой 300-килограммовой женщины, которая вызвала врачей на улице Вучетича. Об этом сообщил источник «360».

Ранее появлялась информация о том, что помощь потребовалась с транспортировкой пациента весом в 250 килограммов. По уточненной информации речь идет о женщине весом 300 килограммов, отметил собеседник «360».

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По его данным, москвичке 54 года. Спуститься к скорой самостоятельно возможности у пациентки не было.

Медикам скорой также было сложно переместить женщину на носилках — пролеты в подъезде дома узкие, а лестницы достаточно крутые. Спасатели помогли доставить пациентку к машине скорой помощи и разместить ее в автомобиле.