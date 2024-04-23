Эксклюзив 23 апреля 2024, 16:46 Помощь спасателей потребовалась медикам после вызова к 250-килограммовому москвичу Источник «360»: в Москве медикам потребовалась помощь с пациентом весом в 250 кг РИА «Новости»

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Медикам скорой, прибывшим на вызов на улицу Вучетича, потребовалось обратиться к спасателям, чтобы помочь с транспортировкой пациента весом в 250 килограммов. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, днем 23 апреля медики приехали к пациенту, проживающему в одном из домов на улице Вучетича, но с перемещением человека в машину скорой возникла проблема.

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Дело в том, что вес пациента составляет 250 килограммов, пояснил собеседник «360». На помощь врачи вызвали спасателей. Теперь специалистам предстоит вместе решить эту задачу.

На минувшей неделе с аналогичной ситуацией столкнулись врачи в Отрадном. Им тоже потребовалась подмога, чтобы переместить в автомобиль скорой 250-килограммового мужчину.

Целую операцию развернули и 11 апреля для того, чтобы достать из квартиры пациента весом более 300 килограммов.

Спасателям пришлось вскрыть оконные решетки. Вместо носилок они установили пожарную лестницу. По ней человека вытащили из окна, предварительно укутав в матрас и перевязав веревками, чтобы он не упал.