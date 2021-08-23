«Правильно бог тебя наказал!»: пассажиры московского метро унизили и избили семью ребенка с аутизмом

В московском метро пассажиры унизили ребенка с аутизмом и набросились на его родителей, которые попытались вступиться за своего сына. О вопиющем случае изданию «Такие дела» рассказала мать мальчика.

Москвичка поделилась, что все произошло накануне, 22 августа. Ребенок с аутизмом сел напротив своих родителей, когда в вагон вошла еще одна семья: пожилая женщина и совсем еще молодая пара.

Сначала женщина предложила мальчику подвинуться. Ребенок не стал спорить и уступил место. Но вдруг молодой парень уселся прямо на него, показав, что больше не намерен ждать.

Родители мальчика с аутизмом попробовали объяснить пассажирам, что у их сына есть особенности. На что услышали резкую фразу в адрес ребенка: «Правильно бог тебя наказал!». После этого обстановка стала накаляться. В какой-то момент юноша ударил папу мальчика по голове, спутницы молодого человека тоже пустили в ход кулаки. Семья особенного ребенка покинула вагон и сразу же обратилась в полицию.

Мама мальчика призналась, что в ее жизни бывали разные ситуации. Она уже встречалась с тем, что некоторые люди могут не принимать ее особенного сына и даже пытаться навредить ему. Но с настолько открытой агрессией ее семье довелось столкнуться впервые. В пресс-службе МВД Москвы сообщили о том, что по факту случившегося уже начата проверка.

Ранее большой скандал вызвала история, когда ребенка с аутизмом не пустили в аквапарк в Волгоградской области. Сотрудники посчитали, что мальчик может представлять опасность для других посетителей.