В московском фитнес-центре разлилась хлорка. Есть пострадавшие

В фитнес-центре Москвы пролилась хлористая жидкость. По предварительной версии три человека пострадали. На месте работают спасатели и скорая.

Как сообщило МЧС Москвы «360», хлорка разлилась в подсобном помещении.

«В подсобном помещении произошел разлив жидкости для обеззараживания воды. Небольшое количество. Как заявила администрация, три или четыре человека обратились к медикам, после осмотра сказали, что помощи не требуется», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, на улице Касаткина.

29 февраля в одном из банных комплексов Москвы, во время празднования дня рождения блогера погибли три человека. Для эффектных фото в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. В воду прыгнули несколько человек, в том числе и супруг именинницы. Они потеряли сознание из-за нехватки воздуха и захлебнулись.