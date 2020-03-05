Шансов выжить не было. Спасатель объяснил неизбежность смерти в бассейне с сухим льдом

Трагедии на вечеринке блогера Екатерины Диденко, на которой засыпали сухой лед в бассейн, вряд ли бы удалось избежать. Шансов выжить у тех, кто отравился углекислым газом, не было.

Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал РИА «Новости», что человек может умереть, сделав несколько полных вдохов газа.

«Отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть», — подчеркнул специалист.

Гофштейн напомнил, что, например, из-за угарного газа погибло множество людей в гаражах. Они отравились в гаражах «с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями». Откачать человека при таком отравлении невозможно. Существует специальная методика вентиляции легких, но без врача и специального оборудования сделать ничего нельзя. Помощь должна прийти быстро.

«Пока доедут, пока довезут — шансов у них не было», — заметил Гофштейн.

Возможность остаться в живых у людей сошла на нет, как только они вдохнули углекислый газ, заключил спасатель.

Углекислый газ выделяется при контакте сухого льда с водой. На вечернике в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе в бассейн его высыпали 25 килограммов. В воду прыгнули несколько человек, в том числе и супруг именинницы. Они потеряли сознание из-за нехватки воздуха и захлебнулись.

В эфире ток-шоу Диденко заявила, что ее муж умер из-за врачей скорой. Якобы медики недостаточно старались его спасти.