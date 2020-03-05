Шансов выжить не было. Спасатель объяснил неизбежность смерти в бассейне с сухим льдом
Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал РИА «Новости», что человек может умереть, сделав несколько полных вдохов газа.
«Отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть», — подчеркнул специалист.
Гофштейн напомнил, что, например, из-за угарного газа погибло множество людей в гаражах. Они отравились в гаражах «с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями». Откачать человека при таком отравлении невозможно. Существует специальная методика вентиляции легких, но без врача и специального оборудования сделать ничего нельзя. Помощь должна прийти быстро.
«Пока доедут, пока довезут — шансов у них не было», — заметил Гофштейн.
Возможность остаться в живых у людей сошла на нет, как только они вдохнули углекислый газ, заключил спасатель.
Углекислый газ выделяется при контакте сухого льда с водой. На вечернике в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе в бассейн его высыпали 25 килограммов. В воду прыгнули несколько человек, в том числе и супруг именинницы. Они потеряли сознание из-за нехватки воздуха и захлебнулись.
В эфире ток-шоу Диденко заявила, что ее муж умер из-за врачей скорой. Якобы медики недостаточно старались его спасти.