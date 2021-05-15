В МЧС сообщили об угрозе для спасателей на пожаре в Екатеринбурге

Пожар вспыхнул в Екатеринбурге. На площади 2000 квадратным метров загорелись пилорама, надворные постройки в садовом товариществе и гаражные боксы. Из-за наличия в боксах газовых баллонов существует угроза для личного состава, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар вспыхнул на улице Учителей. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб пожаротушения.

На месте происшествия работают пять звеньев газодымозащитной службы. В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах.

Для уточнения площади пожара и разведки используется беспилотный летательный аппарат. В тушении задействованы 24 единицы пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Тушение пожара осложняют тесная застройка и быстрое распространение огня. Пожарные срезают бензорезом ворота гаражей, чтобы вытащить оттуда автомобили. Есть угроза, что огонь перекинется на газовую котельную, которая находится неподалеку.