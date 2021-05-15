15 мая 2021, 20:30
Крупный пожар охватил пилораму и садовые дома в Екатеринбурге
Пилорама загорелась на улице Учителей в Екатеринбурге. Огонь перекинулся на садовые дома. В данный момент площадь распространения пламени составила две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что сотрудники работают в дыхательных аппаратах из-за сильного задымления.
Пожарные срезают бензорезом ворота гаражей, чтобы вытащить оттуда автомобили. Есть угроза, что огонь перекинется на газовую котельную, которая находится неподалеку.
Тушение пожара осложняют тесная застройка и быстрое распространение огня. На месте работают 57 человек и 22 единицы техники. К ним на помощь отправили дополнительные силы и средства.
Для координации действий пожарных на месте развернули штаб.