Крупный пожар охватил пилораму и садовые дома в Екатеринбурге

Пилорама загорелась на улице Учителей в Екатеринбурге. Огонь перекинулся на садовые дома. В данный момент площадь распространения пламени составила две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники работают в дыхательных аппаратах из-за сильного задымления. Пожарные срезают бензорезом ворота гаражей, чтобы вытащить оттуда автомобили. Есть угроза, что огонь перекинется на газовую котельную, которая находится неподалеку. Тушение пожара осложняют тесная застройка и быстрое распространение огня. На месте работают 57 человек и 22 единицы техники. К ним на помощь отправили дополнительные силы и средства. Для координации действий пожарных на месте развернули штаб.