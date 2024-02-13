Мир 13 февраля 2024, 17:32 Оползень заблокировал рабочих в шахте золотого рудника в Турции Операция по спасению рабочих из-под завалов золотоносной шахты началась в Турции РИА «Новости»

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Группа рабочих осталась в шахте золотого рудника в пригороде турецкого Эрзинджана после схода оползня. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщил сайт Iscihaber.

По данным издания, оползень охватил огромную территорию, разрушив выходы из шахт. На место прибыли поисково-спасательные группы для поиска оставшихся под землей рабочих.

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Губернатор города Хамза Айдогду в беседе с журналистами заявил, что точное число находящихся под землей рабочих пока не известно.

«На шахте в Иличском районе нашей провинции Эрзинджан произошел оползень, и была получена информация о том, что наши граждане находятся под завалами», — отметил он.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило, что на место привлекли спасательные бригады из всех ближайших провинций.

Владеющая рудником компания Anagold Mining выпустила официальное заявление, в котором объявила, что проведет расследование случившегося. В тексте указали, что шахтеры проходили на месте выщелачивание почвы для упрощения добычи золота.

«Мы принимаем необходимые шаги для минимизации последствий случившегося и используем все наши возможности для проведения качественного расследования», — подчеркнули в компании.

В конце ноября прошлого года при обрушении в забайкальском руднике «Омчак» погибли два шахтера, приехавшие в регион на заработки из Иркутской и Челябинской областей. После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве.