Происшествия 14 апреля 2024, 18:07 Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг отметки в 556 сантиметров Власти Кургана сообщили об увеличении уровня воды в Тоболе до 556 сантиметров

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Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 18:00 (16:00 по московскому времени) 14 апреля поднялся до 556 сантиметров. Утром он был на отметке в 491 сантиметр. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В МЧС России сообщили, что в Курганской области есть риск затопления 62 населенных пунктов. В зону ЧС могут попасть более 18 тысяч человек.

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По данным на воскресенье, 14 апреля, в области подтопило 304 жилых дома и 473 участка. Паводок в Кургане достигнет своего пика 14–15 апреля. Самая сложная обстановка наблюдается в селе Звериноголовское.

Власти в Telegram-канале выразили опасение, что СНТ «Нива» в Кургане отрежет водой от остальной части города. Жителей товарищества призвали срочно эвакуироваться.

Ранее спасателям поручили эвакуировать жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане.