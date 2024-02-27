Происшествия 27 февраля 2024, 03:55 В Крыму спасли группу застрявших на горе туристов МЧС: в Крыму спасли туристов, не сумевших самостоятельно спуститься с горы РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые не могли самостоятельно спуститься с горы в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба ведомства.

«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», — уточнило ведомство.

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В конце прошлой недели группа туристов не смогла самостоятельно спуститься по грунтовой дороге с труднодоступного участка местности вблизи ТОК «Орлиный залет» села Соколиное. На место отправили пятерых спасателей и одну единицу техники.

В поисках туристов спасателям помогли сотрудники республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-спас».

Ранее сотрудники МЧС спасли жительницу Сочи, которая упала с чердака четырехэтажного дома и застряла между стенами, проведя в заточении трое суток. Для ее спасения пришлось демонтировать часть кирпичной кладки, спасенную передали медикам.

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