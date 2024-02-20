Происшествия 20 февраля 2024, 02:17 Жительница Сочи провела три дня в заточении, провалившись в подвал МЧС: в Сочи девушка провалилась в проем между домами и провела в заточении 3 дня РИА «Новости»

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В Сочи 22-летняя девушка провела в заточении трое суток. Она упала с чердака четырехэтажного дома и застряла между стенами, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Местная жительница услышала женский крик за стеной и спустилась в подвал, после чего вызвала спасателей.

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Девушка упала с чердака четырехэтажного дома и оказалась заблокированной между стенами. Для ее спасения сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Девушка провела в подземелье трое суток, спасенную передали медикам.

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