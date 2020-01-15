Иранский танкер горел в порту Махачкалы

Сотрудники МЧС потушили пожар на иранском танкере. Корабль загорелся в Махачкалинском морском торговом порту.

В данный момент экстренные службы полностью ликвидировали возгорание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Утром работник Махачкалинского порта рассказал о пожаре на иранском сухогрузе. Он пришвартовался на причале № 1, написал «Интерфакс».

По предварительным данным, на танкере нет груза. На месте ЧП работали три отделения пожарно-спасательных автомобилей. Очаг пожара находился в каюте капитана. Площадь возгорания — 35 квадратных метров. Никто не пострадал.