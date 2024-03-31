Происшествия 31 марта 2024, 01:24 В Кашире обнаружили «собачий концлагерь» в одном из частных домов В Кашире женщина заперла 10 истощенных породистых собак РИА «Новости»

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В Кашире зоозащитники обнаружили около десятка истощенных породистых собак в одном из частных домов. Животные находятся в критическом состоянии, почти на грани смерти, но хозяйка питомцев отказалась их даже продать, сообщил Пятый канал со ссылкой на одного из волонтеров.

Активистка показала видео встречи с хозяйкой собак, которая появилась вместе с истощенным и неухоженным породистым животным. Волонтер попросила продать ей собака, расплакавшись от увиденного.

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«Я никого не отдам! Вообще без вариантов, даже не думай об этом. Никаких передержек, нигде она не будет», — ответила ей хозяйка животного.

По данным издания, волонтеры уже обратились в полицию.

В феврале этого года зоозащитники обнаружили тела чипированных собак, убитых изощренных образом недалеко от хутора Курбацкий под Анапой.