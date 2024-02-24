Криминал 24 февраля 2024, 01:37 Под Анапой нашли трупы чипированных собак, убитых с особой жестокостью Трупы чипированных собак обнаружили на хуторе под Анапой Freepik

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Зоозащитники обнаружили вблизи хутора Курбацкий под Анапой тела чипированных собак, которых убили изощренными способами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Останки четвероногих нашла местная жительница, которая их постоянно подкармливала. Одна из собак была задушена, другую лишили глаз и прострелили лапу.

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Погибшие псы раньше жили в частном приюте и прошли процедуру стерилизации. До того, как выпустить на волю, их чипировали.

Изуверам в соответствии с федеральным законом о жестоком обращении с животными за подобные действия грозит штраф и срок вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Турции история с издевательством над котенком, которого убил местный житель, вызвала резкий резонанс. Петиция с требованием посадить живодера в тюрьму набрала почти 250 тысяч подписей.