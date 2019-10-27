В Карелии перевернулся автобус с детьми
ДТП произошло около деревни Метчелицы в Карелии на 90 километре трассы «Петрозаводск — Суоярви». Автобус выехал в кювет и перевернулся, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз региональной ГИБДД.
В салоне находились 18 детей и четверовзрослых, которых везли из города Кондопоги на танцевальный конкурс.
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По предварительным данным, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Автобус ПАЗ съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением.
Ранее в СМИ сообщалось, что 27 октября на трассе «Чебаркуль — Мисяш» в Челябинской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок.