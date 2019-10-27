  • В Карелии перевернулся автобус с детьми

    27 октября 2019, 23:29

    Александра Каширина

    ДТП произошло около деревни Метчелицы в Карелии на 90 километре трассы «Петрозаводск — Суоярви». Автобус выехал в кювет и перевернулся, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз региональной ГИБДД.
    В Карелии перевернулся автобус с детьми

    В салоне находились 18 детей и четверовзрослых, которых везли из города Кондопоги на танцевальный конкурс.

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    По предварительным данным, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

    Автобус ПАЗ съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением.

    Ранее в СМИ сообщалось, что 27 октября на трассе «Чебаркуль — Мисяш» в Челябинской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок.